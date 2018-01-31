توتنهام يحسم القمة مع اليونايتد والسيتي يبتعد في الصدارة

حسم توتنهام مباراة القمة مع ضيفه مانشستر يونايتد بالفوز عليه 2-0، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ"

افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل بعد 11 ثانية فقط من صافرة البداية عبر الدنماركي كريستيان إريكسن، وأحرز مدافع مانشستر يونايتد فيل جونز الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه. (د.28).

وبهذه النتيجة تجمد رصيد مانشستر يونايتد في المركز الثاني عند 53 نقطة، واتسع الفارق بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي إلى 15 نقطة، في المقابل رفع توتنهام رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين وراء تشيلسي وليفربول.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 68 نقطة بعد الفوز على وست بروميتش ألبيون 3-0، بواسطة كل من البرازيلي فرناندينيو في (د.19) والبلجيكي كيفن دي بروين في (د.68) والأرجنتيني سيرخيو أغويرو في (د.89)، ليبتعد السيتي في الصدارة مجددا بفارق 15 نقطة.

وتعادل ستوك سيتي مع ضيفه واتفورد 0-0.

المصدر: RT+ وكالات

فادي سيمير