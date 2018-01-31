الدوري الإنجليزي.. بورنموث يهزم تشيلسي في عقر داره

حقق بورنموث مفاجأة كبيرة بفوزه على مضيفه تشيلسي بنتيجة 3-0، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

سجل أهداف الفريق الفائز كل من كالوم ويلسون في (د.51)، وجونيور ستانيسلاس في في (د.64)، ثم ناثان آكي في (د.67).

وبهذه الخسارة تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 50 في المركز الثالث، في المقابل ارتفع رصيد بورنموث للنقطة 28 ليصعد للمركز الثامن "مؤقتا".

إيفرتون - ليستر سيتي 2-1

وقاد تيو والكوت فريقه الجديد إيفرتون إلى الفوز على ليستر سيتي 2-1. سجل والكوت هدفي فريقه في (د.25 و39)، وجاء هدف ليستر عبر جيمي فاردي في (د.71 من ركلة جزاء).

وهي أول أهداف والكوت منذ انتقاله من أرسنال إلى إيفرتون مطلع الشهر الحالي.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، بفارق 3 نقاط خلف ليستر الثامن.

وفي باقي المباريات، تعادل نيوكاسل مع ضيفه بيرنلي بهدف لجمال لاسيليس في (د.65) مقابل هدف لسام فوكس في (د.85)، وساوثمبتون مع ضيفه برايتون بهدف لجاك ستيفنز في (د.64) مقابل هدف لغلين موراي في (د.14 من ركلة جزاء).

وكانت المرحلة افتتحت الثلاثاء بفوز سوانسي سيتي على أرسنال 3-1، وتعادل وست هام مع كريستال بالاس 1-1.

المصدر: RT+ وكالات

فادي سيمير