إلغاء استخدام "العارضات" عند خط الانطلاق في سباقات الفورمولا1

أعلنت مجموعة ليبرتي ميديا المالكة حقوق تنظيم بطولة العالم للفورمولا1 إلغاء استخدام عارضات خط الانطلاق قبل انطلاق السباقات معتبرة أنها "تتناقض بوضوح مع المعايير الاجتماعية الحديثة".

ودرجت العادة أن تقف على خط انطلاق سباقات الفئة الأولى، شابات جميلات يرتدين سراويل قصيرة وقمصانا ضيفة، تقتصر وظيفتهن على حمل اسم السائق وفريقه.

وقال مدير العلاقات التجارية في المجموعة شون براتشز: "أعدنا النظر خلال العام الماضي في عدد من المجالات التي شعرنا بأنها بحاجة إلى تحديث لتكون أكثر انسجاما مع رؤيتنا لهذه الرياضة الرائعة".

وتابع: "لطالما كان استخدام النساء عند خط الانطلاق عنصرا أساسيا في سباقات الفورمولا واحد لعقود، لكننا نشعر بأن هذه العادة لا تتلاءم مع قيم علامتنا التجارية وتتناقض بوضوح مع المعايير الاجتماعية الحديثة".

وأشار براتشز إلى أن الممارسة لم تكن "مناسبة ولا تمت بصلة للفورمولا واحد وجماهيرها القديمة والجديدة في كل أنحاء العالم".

وتنطلق بطولة العالم للفورمولا واحد لهذا الموسم في 25 مارس/آذار بسباق جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن.

وكانت بطولة العالم الموسم الماضي التي توج بلقبها البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، الأولى بعد انتقال إدارة البطولة من البريطاني بيرني ايكليستون إلى مجموعة ليبرتي ميديا، والتي أعلنت مرارا عن رغبتها في إحداث سلسلة من التغييرات فيها.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير