وفاة فيتشيني مدرب منتخب إيطاليا السابق

توفي المدرب السابق لإيطاليا أتسيليو فيتشيني الذي قاد بلاده إلى المركز الثالث خلال مونديال 1990 على أرضه، عن 84 عاما وذلك بحسبما أعلن، اليوم الأربعاء، المنتخب الوطني.

ونعت الصفحة الرسمية للمنتخب الإيطالي مدربه السابق الذي "توفي بالأمس" في بريشيا.

Italy Coach at the 1990 World Cup Azeglio Vicini sadly passed away yesterday evening. Rest in peace. pic.twitter.com/mcGZK1nDll — Italy (@azzurri) January 31, 2018

وأشرف فيتشيني الذي عرف بـ "مدرب الليالي السحرية"، على المنتخب الإيطالي من 1986 حتى 1991، وقاده إلى نصف نهائي كأس أوروبا عام 1988 والمركز الثالث في مونديال إيطاليا 1990.

ودافع فيتشيني كلاعب عن ألوان فينتشنزا وسمبدوريا وبريشيا بين 1953 و1966، ثم انتقل إلى التدريب عام 1967 حيث أشرف على بريشيا لموسم واحد، ثم تولى مهمة تدريب المنتخب الإيطالي لدون 23 عاما ثم لدون 21 عاما، قبل تولي المنتخب الأول من 1986 حتى 1991.

وبعد ذلك، درب تشيزينا (1992-1993) وأودينيزي (1993-1994).

وأشار الاتحاد الإيطالي إلى أن كل المباريات المقررة هذا الأسبوع ستشهد الوقوف دقيقة صمت حدادا على فيتشيني، وأولها، مساء الأربعاء، بين ميلان ولاتسيو في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير