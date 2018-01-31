بوتين التقى الرياضيين الروس المشاركين في أولمبياد بيونغ تشانغ

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء بوفد الرياضيين الروس المشاركين في الأولمبياد الشتوي الذي تستضيفه مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية الشهر القادم.

وأعرب بوتين خلال الاجتماع عن تمنياته للرياضيين الروس بتحقيق أفضل النتائج خلال منافسات الأولمبياد، ودعاهم إلى التركيز على المنافسة وعدم التفكير بالأمور السلبية التي رافقت تحضيراتهم.

وقال: "أتمنى أن تركزوا على المنافسة والفوز ، ولا تفكروا بشيء آخر، مئات الآلاف ستتابعكم، الملايين سيشجعونكم، مؤمنين بأنكم تستطيعون تحقيق الفوز".

وأضاف:" سامحونا لأننا لم نتمكن من حمايتكم، سنفعل كل شيء لدعمكم والوقوف معكم ومع الرياضيين الذين عانوا".

واختتم قائلا: "أتمنى من كل قلبي لكم التوفيق والفوز".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، قد حظرت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشاركة المنتخب الروسي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية في الفترة من التاسع لغاية الـ25 فبراير/شباط 2018، بسبب اتهامات تتعلق بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، ولكنها قررت السماح بمشاركة "النظيفين" منهم فقط تحت علم الأولمبياد.



وقام قائد المنتخب الروسي لهوكي الجليد بافل داتسوك بتقديم هدية للرئيس بوتين تتمثل بقميص للمنتخب عليه تواقيع جميع اللاعبين.

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وشكر داتسوك الرئيس بوتين على جهده ودعمه لتطوير الرياضة الروسية، بقوله : "إذا استخدمنا مصطلحاتنا الرياضية فأنت كابتن بلدنا، روسيا، لذلك نريد أن نهديكم هذا القميص وعليه تواقيع جميع اللاعبين ومنقوش عليه "روسيا في قلبي".

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر