الألماني شتانغه مدربا للمنتخب السوري لكرة القدم

أكد رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، صلاح رمضان، اليوم الأربعاء، الاتفاق مع الألماني بيرند شتانغه على تولي مهمة الإشراف على المنتخب الأول خلفا لأيمن حكيم.

وقال رمضان: "تم الاتفاق على الشروط كافة، ومنها أن يساعد شتانغه مدرب ألماني مع مساعدين سوريين وتخصيص ملعب خاص على مستوى عال لتدريبات المنتخب حصرا".

وأشار رمضان إلى أن الاتفاق يمتد لعام، من دون تحديد قيمته بناء على "طلب" من المدرب البالغ من العمر 69 عاما.

وأوضح المسؤول السوري أن المدرب سيعود إلى دمشق في النصف الأول من فبراير/شباط لمباشرة عمله. وكان شتانغه وصل إلى دمشق قبل أيام والتقى عددا من المسؤولين الرياضيين السوريين واطلع على ملاعب العاصمة قبل أن يوافق على تولي مهمته الجديدة.

وكان الاتحاد السوري يعتزم بداية التعاقد مع مواطن شتانغه أنطوني هاي، إلا أنه صرف النظر عن ذلك بسبب "ضعف سيرته الذاتية".

وسبق لشتانغه تدريب عدد من الأندية الأوروبية، إضافة إلى منتخبات عمان والعراق وسنغافورة وبيلاروس.

ويأتي الاتفاق مع شتانغه بعد نحو ثلاثة أشهر على استقالة أيمن الحكيم في أعقاب تصريحات صحفية لرمضان أبدى فيها عدم رضاه عن المدرب وأدائه.

وقاد حكيم المنتخب إلى تحقيق أفضل نتيجة له في تصفيات كأس العالم، ببلوغه الملحق الآسيوي في تصفيات مونديال روسيا 2018، إلا أنه خسر بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب أمام استراليا (1-1 و1-2).

ومن المقرر أن يشارك المنتخب السوري مطلع السنة المقبلة، في نهائيات كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير