رسميا.. أرسنال يضم أوباميانغ في صفقة قياسية

أعلن ناديا أرسنال الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، الأربعاء، انتقال الهداف الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ من الثاني إلى الأول، في صفقة هي الأغلى للمدفعجية في تاريخ تعاقداته.

ونشر أرسنال صورة للغابوني بقميص "المدفعجية"، مرفقة بتعليق "أهلا وسهلا بك في أرسنال، بيار-إيميريك أوباميانغ"، مضيفا أن اللاعب البالغ 28 عاما انضم "إلينا من بوروسيا دورتموند بعقد طويل الأمد في صفقة قياسية للنادي".

كما أكد دورتموند عبر حسابه على توتير الانتقال، ونشر مقطعا مصورا لأبرز أهداف أوباميانغ في صفوفه، مرفقا إياه بعبارة "شكرا أوبا"! بالفرنسية.

ويأتي الإعلان عن إنجاز الصفقة قبل ساعات على انتهاء فترة الانتقالات الشتوية (17:00 بتوقيت غرينيتش في ألمانيا، و23:00 بتوقيت إنجلترا).

وأشار أرسنال في بيانه إلى أن أوباميانغ هو "اللاعب الثاني الذي نتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية، ويعتبر من أفضل المهاجمين في العالم".

وسبق لأرسنال أن ضم الأرمني هنريك مخيتاريان من غريمه المحلي مانشستر يونايتد، في الصفقة التي انتقل بموجبها المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز من النادي اللندني إلى "الشياطين الحمر".

وتابع أرسنال في بيانه أن أوباميانغ "سجل 98 هدفا في 144 مباراة خاضها في الدوري الألماني مع دورتموند وكان له دور في 172 هدفا من أصل المباريات الـ213 التي خاضها في جميع المسابقات مع فريقه السابق. وهذا يعني أن معدله هدف أو تمريرة حاسمة في كل 96 دقيقة".

وأشار أرسنال إلى أن الصفقة تنتظر الآن إتمام الإجراءات الاعتيادية، (من دون أن يكشف عن قيمتها) وسيعلن لاحقا عن الرقم الذي سيرتديه أوباميانغ هداف الدوري الألماني "بوندسليغه" الموسم الماضي، وأفضل لاعب أفريقي لعام 2015.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير