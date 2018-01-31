شاهد.. هدف الفرعون صلاح يشعل الصراع على صدارة هدافي البريميرليغ

سجل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الهدف الثالث لفريقه خلال المباراة التي فاز فيها الريدز بثلاثية نظيفة أمام المضيف هيديرسفيلد تاون أمس الثلاثاء.

وجاء هدف صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى 19 هدفا في المسابقة، مقلصا فارق الأهداف مع هاري كين نجم توتنهام هوتسبير متصدر قائمة الهدافين إلى هدفين، ويستضيف توتنهام اليوم الأربعاء في نفس الجولة مانشستر يونايتد في مباراة نارية، وفي الجولة القادمة يحل توتنهام ضيفا على ليفربول في الـ4 من فبراير/شباط القادم في مواجهة مثيرة ستجمع الهداف ووصيفه على أرضية الملعب.

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المصدر: RT

أليكسي اسبر