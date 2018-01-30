كأس فرنسا.. سان جرمان إلى النهائي الخامس على التوالي

تأهل باريس سان جرمان، بطل المواسم الأربعة الأخيرة إلى نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الفرنسية المحترفة لكرة القدم بفوزه على مضيفه رين 3-2 ، اليوم الثلاثاء، في نصف النهائي.

سجل كل من توماس مونيير في (د.24) وماركينيوس في (د.53) وجيوفاني لو سيلسو في (د.58)، فيما أحرز هدفي رين، ديافرا ساخو في (د.85) وسانجين بيرسيتش في (د.90+2).

ويلتقي موناكو بطل الدوري مع مونبلييه الأربعاء في المباراة الثانية ضمن نصف النهائي.

المصدر: وكالات

فادي سيمير