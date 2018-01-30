العين والغرافة يبلغان دور المجموعات في أبطال آسيا

تأهل العين الإماراتي والغرافة القطري إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزهما على ضيفيهما المالكية البحريني 2-0 وباختاكور الأوزبكستاني 2-1 ضمن الدور التمهيدي.

في المباراة الأولى، سجل السويدي ماركوس بيرغ في (د.53) والبرازيلي كايو فرنانديز في (د.61) هدفي العين.

وفي المباراة الثانية، أحرز للغرافة الهولندي ويسلي سنايدر في (د.21 من ركلة جزاء) والبرتغالي دييغو كارلوس أمادو في (د.28) مقابل هدف لجسور خاكيموف في (د.90+1).

وستقام مباريات الفرق القطرية مع نظيرتها الإماراتية والسعودية بنظام الذهاب والإياب الذي أصرّ عليه الاتحاد الآسيوي. وأكد الاتحادان الإماراتي والسعودي، الأحد، مشاركة فرقهما برغم تحفظهما على رفض طلبهما بإقامة المباريات على ملاعب محايدة، وذلك في ظل الأزمة الدبلوماسية الخليجية المستمرة منذ حزيران/يونيو الماضي.

والاستثناء الوحيد يتمثل في مواجهات الفرق السعودية والإيرانية التي أقيمت في الموسم الماضي في سلطنة عمان كأرض محايدة، في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران منذ مطلع العام 2016.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير