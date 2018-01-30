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شاهد.. عارضات أزياء بالبكيني يحتفلن مع لاعبي فيتنام بفضية آسيا

الرياضة

شاهد.. عارضات أزياء بالبكيني يحتفلن مع لاعبي فيتنام بفضية آسيا
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فاجأت شركة "VietJet Air" الفيتنامية للطيران لاعبي منتخب فيتنام لكرة القدم، أثناء رحلة عودتهم إلى بلدهم بعد تحقيقهم إنجازا تاريخيا خلال بطولة أمم آسيا دون 23 عاما.

وخلال الرحلة التي كانت تقل المنتخب الفيتنامي إلى وطنه، بعد إحرازه ولأول مرة في التاريخ ميدالية فضية في بطولة الأمم الآسيوية لإحدى الفئات العمرية، فاجأت شركة الطيران "VietJet Air" التي تعود إليها ملكية الطائرة، لاعبي المنتخب بعرض بكيني لأجمل عارضات الأزياء في فيتنام تكريما لهم.

واستقبلت الفريق في المطار جموع شعبية ضخمة عند عودته إلى فيتنام.

وكان المنتخب الفيتنامي قد وصل للمباراة النهائية لبطولة أمم آسيا لأول مرة في تاريخه، لكنه اكتفى بالميدالية الفضية بعد خسارته أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة التي استضافتها الصين.

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المصدر: eurosport.ru

أليكسي اسبر

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