رسميا.. مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع المدافع الفرنسي لابورت

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده رسميا مع المدافع الفرنسي إيميريك لابورت من أتلتيك بلباو، اليوم الثلاثاء، بعد أن قام بدفع البند الجزائي المقدر بـ65 مليون يورو.

وبات لابورت ثاني أغلى مدافع في العالم بعد الهولندي فيرجيل فان دايك المنتقل إلى ليفربول أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 84 مليون يورو.

وكشفت صحف إنجليزية بأن "السيتيزن" سيدفع أيضا مبلغ 5 ملايين يورو إضافية تتعلق بحقوق التكوين لأن اللاعب تدرج في الفئات العمرية لأتلتيك بلباو ما يرفع قيمة الصفقة إلى 70 مليون يورو.

وقال لابورت: "أنا سعيد جدا لتواجدي هنا، مانشستر سيتي ناد يملك طموحات كبيرة وهو أحد أفضل الأندية في أوروبا".

وتابع: "أتطلع قدما للعمل تحت إشراف بيب غوارديولا ومحاولة مساعدة الفريق على تحقيق النجاح".

أما مدير كرة القدم في النادي تيكسي بيغيرستين فقال: "نحن سعداء جدا للتعاقد مع إيميريك. إنه لاعب نكن له تقديرا منذ فترة طويلة".

وتدرج لابورت (23 عاما) في الفئات العمرية للمنتخب الفرنسي وكان قائدا لمنتخب الشباب.

وكان لابورت جدد عقده مع بلباو عام 2016 ولمدة أربع سنوات.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير