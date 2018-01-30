الفيصلي الأردني يودع دوري أبطال آسيا بخسارة قاسية

ودع الفيصلي الأردني دوري أبطال آسيا لكرة القدم من الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات بخسارته من مضيفه ناساف الأوزبكي 5-1، اليوم الثلاثاء.

وتناوب على تسجيل خماسية ناساف، لوجر جلبان في (د.12)، وبوبور عبدهخاليكوف في (د.49)، عزيز جونييف في (د.52)، ودراغان شيران في (د.60)، وياسر الرواشدة في (د.87 بالخطأ في مرماه)، بينما تمكن الكوسوفي ميها من تسجيل هدف شرفي للفيصلي في (د.90+4)

وبعد هذه الخسارة، فإن الفيصلي سينتقل ليلعب في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه فرق الوحدة السوري، وظفار العماني، والأنصار اللبناني،.

المصدر: وكالات

فادي سيمير