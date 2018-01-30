كاهيل يعود إلى إنجلترا لتعزيز فرصه في مونديال روسيا

عاد المهاجم الأسترالي المخضرم تيم كاهيل (38 عاما) إلى فريقه السابق ميلوول الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، حيث يأمل في رفع حظوظه لخوض مونديال 2018 لكرة القدم.

ورحل كاهيل، الهداف التاريخي لأستراليا بـ50 هدفا، عن نادي ملبورن سيتي الأسترالي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد تسجيل 13 هدفا بجميع المسابقات منذ انضمامه في أغسطس/آب 2016.

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وأحرز اللاعب هدفين حاسمين لبلاده في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليساهم في فوز أستراليا على سوريا في الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، قبل التغلب على هندوراس في الملحق العالمي، لتبلغ بلاده النهائيات في روسيا الصيف المقبل.



وسجل كاهيل، الذي لعب لإيفرتون الإنجليزي بالإضافة إلى فترات في الولايات المتحدة والصين، 57 هدفا مع ناديه القديم ميلوول في 251 مباراة من 1998 ولغاية 2004، وأصبح الفتى المدلل لدى جماهير الفريق.

ويأمل كاهيل خلال لعبه مع ميلوول أن يلفت نظر المدرب الجديد لمنتخب أستراليا الهولندي بيرت فان مارفيك الذي عيّن الأسبوع الماضي، بعد الاستقالة المفاجئة لآنجي بوستيكوغلو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتحسين فرص استدعائه لمنتخب أستراليا في ظهورها الرابع على التوالي في كأس العالم.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر