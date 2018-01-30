مهاجم برشلونة ينتقل إلى الدوري الإنجليزي

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن توصله لاتفاق يقضي باعارة لاعبه جيرارد دولوفيو (23 عاما) إلى نادي واتفورد الإنجليزي حتى نهاية الموسم.

وقال العملاق الكتالوني، في بيان عبر موقعه الرسمي على الانترنت: "توصل ناديا برشلونة وواتفورد، لاتفاق على انتقال اللاعب، جيرارد دولوفيو، إلى واتفورد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، على أن يتكفل النادي الإنجليزي براتبه".

[BREAKING NEWS] @gerardeulofeu moves on loan to Watford until the end of the season. More info👇 https://t.co/o0GudNtNDg — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 29, 2018

ولعب المهاجم الشاب 110 مباريات، مع الفريق الأول والثاني لبرشلونة، حيث فاز بثلاثة ألقاب مع البلوغرانا، بواقع لقب في الليغا، واثنين في كأس السوبر، وفي موسم 2011/2012 كان هدافا للفريق الثاني، بتسعة أهداف.

🇪🇸 | Welcome to #watfordfc, @gerardeulofeu!



The Hornets are delighted to confirm the Spanish international has signed on loan from @FCBarcelona until the end of the season 🐝



More here ⤵️https://t.co/0Dx7TMA4o2pic.twitter.com/iQ2uVGlqcj — Watford FC (@WatfordFC) January 29, 2018

إقرأ المزيد

وشارك دولوفيو في 17 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة.

وكان دولوفيو قد غادر برشلونة صيف العام 2016 إلى إيفرتون الإنجليزي، ومنه إلى ميلان الإيطالي ثم عاد إلى الفريق الكتالوني الصيف الماضي، لكنه لم يحجز مكانا في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي خاصة بعد تعاقد الفريق مع البرازيلي فيليب كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبلي.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر