قرعة سهلة للكبار في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

جنبت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، التي سحبت، اليوم الاثنين، المواجهة بين الكبار.

وسيحل مانشستر سيتي متصدر الدوري ضيفا على ويغان في مباراة ثأرية للأول لأن ويغان تغلب عليه في نهائي هذه المسابقة عام 2013.

أما مانشستر يونايتد فيحل بدوره ضيفا على هادرسفيلد تاون أو برمنغهام.

وكان يونايتد خسر أمام هادرسفيلد 1-2 في الدوري هذا الموسم، وسيلتقيان على ملعب أولدترافورد إيابا في 3 فبراير/شباط المقبل.

ويخوض تشيلسي مواجهة سهلة مع هال سيتي من الدرجة الأولى. وتقام المباريات يومي 17 و18 فبراير/شباط المقبل.



وفيما يلي القرعة:



شيفيلد ونزداي - نوتس كاونتي او سوانسي سيتي

وست بروميتش البيون - ساوثمبتون

تشيلسي - هال سيتي

ليستر سيتي - شيفيلد يونايتد

هادرسفيلد تاون او برمنغهام - مانشستر يونايتد

ميلوول او روتشدايل - نيوبورت او توتنهام

برايتون - كوفنتري

ويغان - مانشستر سيتي

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير





