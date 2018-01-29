الاتحاد السعودي يكرم حكما إنجليزيا لإيقافه مباراة احتراما للأذان

كرم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ، تقديرا لموقفه بإيقاف مباراة في كأس الملك، عند سماعه صوت الأذان، حسبما أفادت صحيفة الرياض السعودية

وأوقف الحكم الإنجليزي مباراة لقاء فريقي الفيحاء والفتح في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عند رفع الآذان.

وشمل تكريم رئيس الاتحاد السعودي أيضا، الطاقم المساعد لكلاتنبيرغ، وهم المساعد الأول الإنجليزي جاكوب كولن، والمساعد الثاني الإيرلندي ستيفن دانيلسون، والحكم الرابع السعودي محمد القرني.

ووصف عزت موقف كلاتنبيرغ ومساعديه بالمتميز، مؤكدا بأن "ذلك الموقف حمل العديد من المضامين الرائعة، والرسائل الجميلة التي تلقفها الوسط الرياضي المحلي والدولي بالإشادة والثناء".

المصدر: صحيفة الرياض

فادي سيمير