فريق ديفيد بيكهام ينافس في الدوري الأمريكي

أعلن رئيس رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة القدم دون غاربر الاثنين أن فريق الجناح الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في ميامي سيشارك في منافسات بطولة أمريكا الشمالية.

ورحب غاربر في بيان بالفريق الجديد للنجم السابق لناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، قائلا: "نرحب بفخر كبير بنادي ميامي إلى دوري كرة القدم" الذي يضم حاليا 23 فريقا.

وأضاف: "يقولون إن الأشياء العظيمة تأتي لأولئك الذين ينتظرون... نشكركم على الانتظار لهذا اليوم. حان الوقت لتصبح ميامي مدينة مهمة في الدوري الأمريكي للمحترفين".

وكان "سبايس بوي" وهو لقب بيكهام البالغ من العمر 42 عاما، وسبق أن دافع عن ألوان فريق لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي بين 2007 و2012، أعلن إطلاق مشروعه "ميامي بيكهام يونايتد" في عام 2014.

من جهته، قال بيكهام في مؤتمر صحفي: "أنجزنا الآن مهمتنا جلب فريق في الدوري الأمريكي للمحترفين لميامي، ونحن راضون للغاية، وممتنون ومتحمسون"، مضيفا "تعهدنا لمشجعينا في ميامي وحول العالم بسيط: فريقكم سيسعى دائما لجعلكم فخورين على أرضية الملعب، سيكون ملعبنا المكان الذي تعتزون بزيارته، وتأثيرنا في المجتمع وعلى شباب جنوب فلوريدا سيكون عميقا".

وبدأ بيكهام هذه المغامرة مع رجل الأعمال مارسيلو كلور والمنتج الإنجليزي سايمون فولر، الذي كان وراء إطلاق فرقة "سبايس غيرلز" الغنائية التي كانت فيكتوريا، زوجة الدولي الإنجليزي السابق، إحدى مغنياتها.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير