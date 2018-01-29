الاتحاد الإيطالي يفشل في انتخاب رئيس جديد

تفاقمت الأزمة التي يعانيها اتحاد الكرة الإيطالي منذ فشل منتخبه في بلوغ مونديال 2018 مع عدم تمكنه من انتخاب رئيس جديد خلفا لكلاوديو تافيكيو الذي استقال قبل أكثرمن شهرين.

وبعد جمعية عمومية وأكثر من جولة اقتراع، فشل أي من المرشحين الثلاثة - رئيس رابطة الهواة كاسيمو سيبيليا، ورئيس رابطة الدرجة الثالثة غابرييلي غرافيننا، ورئيس رابطة اللاعبين المحترفين الدولي السابق داميانو توماسي، في نيل الغالبية المطلوبة للفوز.

وأقيمت عملية الاقتراع اليوم على رغم دعوة رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جوفاني مالاغو أمس إلى إرجائها، نظرا لعدم قدرة أي من المرشحين على ضمان الغالبية المطلوبة، وتحذيره من أن الفشل في انتخاب رئيس جديد سيؤدي إلى وضع الاتحاد تحت وصاية اللجنة الأولمبية.

وحض مالاغو أمس على إرجاء الانتخابات ثلاثة أشهر، إلى حين انتخاب رئيس جديد لرابطة دوري الدرجة الأولى، وهو منصب شاغر أيضا منذ فترة. ومع الفشل في انتخاب رئيس للاتحاد، تجد كرة القدم الإيطالية نفسها حاليا من دون رئيس للاتحاد، ودون رئيس لرابطة دوري الدرجة الأولى، ودون مدرب للمنتخب الأول الذي فشل في بلوغ نهائيات كأس العالم في روسيا، للمرة الأولى منذ 60 عاما.

وكان تافيكيو اضطر إلى الاستقالة بعد هذا الفشل التاريخي، والذي حصل نتيجة فشل المنتخب الإيطالي في تخطي السويد في الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال 2018 الذي ينطلق في روسيا في 14 يونيو/حزيران المقبل.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير