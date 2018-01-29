أضخم برنامج لدعم جمهور الأخضر السعودي في مونديال روسيا

كشفت المجموعة الدولية السعودية للسفر والسياحة عن قرب إطلاق أكبر برنامج للعناية بالجماهير السعودية التي ستساند الأخضر السعودي في مشاركته القادمة في كأس العالم 2018 في روسيا.

وتشمل قائمة الخدمات للبرنامج العديد من الباقات التي تتضمن تسهيلات فريدة في مجالات الطيران والحجوزات والاستقبال في المطارات والفنادق والنقل للملاعب والخدمة على مدار الساعة من خلال مراكز متخصصة في البلد المستضيف للبطولة تم الإعداد لها بعناية فائقة.

كما اعتمدت المجموعة الدولية السعودية للسفر والسياحة عددا كبيرا من الموزعين في العديد من الدول وبالذات التي تأهلت منتخباتها للمناسبة العالمية مثل جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية التونسية، فيما سيحظى الجمهور السعودي بتسهيلات واسعة تتيح له مكاتب خاصة وكاونترات لإصدار تأشيرات الدخول إلى روسيا.

وفيما أعلنت المجموعة أنها ستطرح خلال الأيام القليلة القادمة باقات البرنامج المتنوعة؛ يمكن الإشارة إلى أن التكلفة الخاصة بالفئة الخامسة ستكون الأقل على الإطلاق عالميا لدعم وتسهيل حضور أكبر عدد من الجمهور السعودي لمباريات المنتخب السعودي.

وأنجزت المجموعة الدولية السعودية للسفر والسياحة إتمام حجوزات عدد كبير من مقاعد الطيران منذ وقت مبكر لضمان مواعيد مناسبة لمباريات المنتخب السعودي بشكل خاص والبطولة بشكل عام، وهو ما تمت مراعاته من قبل المجموعة الدولية لكافة الباقات التي تم إعدادها.

يذكر أن الأخضر السعودي سيكون أول منتخب عربي يلعب مباراة الافتتاح حيث وضعته القرعة في مواجهة المنتخب الروسي المستضيف، وذلك يوم الخميس 14 يونيو/حزيران 2018 على إستاد لوجنيكي بروسيا.

المصدر: صحيفة سبق

فادي سيمير