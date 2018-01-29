مورينيو يوضح موقفه من رحيل إبراهيموفيتش

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي مانشستر يونايتد، أنه لن يقف عائقا في وجه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في حال أراد الرحيل عن الفريق الإنجليزي، والانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وفي ظل تقارير صحفية عن احتمال انتقال السويدي المخضرم إلى نادي "أل آيه غالاكسي" الأمريكي، قال مورينيو في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "لم يعلمني بأي شيء. المرة الأولى التي قرأت فيها عن الأمر هو منكم، من الإعلام. قرأت ذلك على بعض المواقع واستمعت إلى بعض القنوات التلفزيونية".

وأضاف مورينيو الذي ضم هذا الشهر المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز قادما من أرسنال الإنجليزي: "عقد زلاتان ينتهي هذه السنة. أكرر، لم يقل لي شيئا، لكن إذا، وأقول إذا كان هذا الأمر صحيحا وأراد زلاتان أن يكون مستقبله في ناد آخر في دولة أخرى، فنحن هنا لكي نهيأ الظروف لكي يحصل هذا الأمر وليس لتعقيد حياته".

وتابع قوله: "لكن كل ما قاله لي زلاتان مؤخرا بأنه يريد التعافي تماما وأن يشعر بقدرته على مساعدة الفريق. هذا آخر ما سمعته منه".

وانضم زلاتان (36 عاما) إلى يونايتد الموسم الماضي، وأصيب في الرباط الصليبي في أبريل/نيسان الماضي، وأجرى على إثرها عملية جراحية وابتعد لنحو سبعة أشهر عن الملاعب. وعانى المهاجم لاستعادة جاهزيته البدنية بالكامل بعد العودة، ولم يخض أي مباراة منذ الـ26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث يعاني من مضاعفات تلك الإصابة.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير