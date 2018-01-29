صفقة انتقال أوباميانغ من دورتموند الى أرسنال شبه منجزة

كشفت تقارير صحفية أن المهاجم الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ اقترب من الانتقال من بوروسيا دورتموند الألماني إلى أرسنال الإنجليزي وأن الناديين باتا على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويسعى أرسنال قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية في ختام هذا الشهر، إلى تعويض انتقال مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد، في صفقة شملت قدوم الأرمني هنريك مخيتاريان إلى النادي اللندني.

وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية أن أرسنال ودورتموند توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال أوباميانغ مقابل 63 مليون يورو (78 مليون دولار).

ويشمل الاتفاق حول أوباميانغ انتقال مهاجم أرسنال الفرنسي أوليفييه جيرو إلى دورتموند حتى نهاية الموسم، لكن التباين لا يزال قائما حول ما إذا كان هذا الانتقال "جزءا" من الصفقة نفسها، أو عبارة عن صفقة منفصلة.

لكن التقارير الصحفية أفادت أيضا أن جيرو غير راغب في الانتقال إلى الدوري الألماني، ويفضل البقاء في إنجلترا والالتحاق بالجار اللندني تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

من جهتها، أوردت صحيفة "الغارديان" الإنجليزية أن أرسنال توصل لاتفاق مبدئي مع دورتموند بالقيمة المذكورة، والتي ستجعل من أوباميانغ أغلى تعاقد في تاريخ نادي "المدفعجية" الذي يشرف عليه الفرنسي أرسين فينغر.

كما أوضحت أن العقد سيمتد لثلاثة مواسم ونصف موسم، ويتقاضى بموجبه الغابوني 180 ألف جنيه أسبوعيا.

إلا أن "الغارديان" وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أشارتا إلى أن دورتموند لن يمضي بالصفقة رسميا ما لم يعثر على بديل مناسب لهدافه.

وكشفت "بي بي سي" أن دورتموند رفض الأسبوع الماضي عرضا من أرسنال بقيمة 50 مليون يورو للتخلي عن أوباميانغ (28 عاما) الذي شارك السبت في مباراة الدوري ضد فرايبورغ (2-2)، وتعرض لصافرات استهجان من قبل مشجعي فريقه.

وأكد المدير الرياضي للنادي الألماني ميكايل تسورك أن أفضل لاعب أفريقي لعام 2015، لن ينتقل في حال عدم تلبية الشروط المالية للنادي.

ولا تبدو العلاقة بين دورتموند وأوباميانغ في أفضل أحوالها، فهداف الدوري الألماني الموسم الماضي، تلقى أكثر من مرة عقوبات تأديبية من إدارة ناديه، آخرها إيقافه لمباراة واحدة في كانون الثاني/يناير الحالي بعد تغيبه عن اجتماع دعا إليه المدرب النمساوي بيتر شتويغر.

وقال شتويغر حينها: "إذا كان (أوباميانغ ) لا يرغب في أن يكون هنا، فسنعطي مكانه للاعب آخر يكون على قدر كامل من التركيز. حاول الادعاء أنه نسي (الاجتماع)، إلا أننا جميعا نعرف أن ذلك ليس صحيحا".

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير