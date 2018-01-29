القذافي كان على وشك شراء مانشستر يونايتد الإنجليزي

كشف العديد من التقارير الصحفية البريطانية أن العقيد الراحل معمر القذافي كان على بعد ساعات من شراء الحصة الأكبر في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2004.

وقالت صحيفة "The Sunday Times" البريطانية إن القذافي كان على وشك أن يشتري أكبر حصة في نادي الشياطين الحمر.

وذكرت الصحيفة نقلا عن رجل الأعمال محمد دلمان وسيط الصفقة في ذلك الوقت، ورئيس نادي كارديف سيتي الإنجليزي حاليا، إنه توجه إلى ليبيا على متن طائرة خاصة للبحث مع المستشارين الرئيسيين للقذافي إمكانية شراء حصص جون ماغنييه وحصة جيه بي مكمانوس، التي تبلغ 29.9%، قبل بيعها لعائلة الغلايزر عام 2004.

وصرح دلمان بحسب الصحيفة: "لا يمكن لشخص أن يتخيل أن القذافي كان قريبا لهذه الدرجة من شراء النادي، كنا نتحدث عن ساعات قليلة ويتم إبرام الصفقة بصورة رسمية، لكن الصفقة فشلت في النهاية".

وأشارت الصحيفة إلى أن نجل العقيد الراحل، الساعدي القذافي، سبق وأدلى بتصريحات لصحيفة "الفايننشال تايمز" عام 2005، تحدث فيها عن تلك الصفقة، بقوله: "كنا على وشك شراء أسهم في مانشستر يونايتد، لقد احتفظت بسرية الأمر لأنني اعتقد أننا سنفعل ذلك، قلت لأبي إن شراء النادي سيكون مثل شراء كنيسة في إنجلترا، لكن كان الأمر في النهاية تعسّر بسبب المشجعين وتاريخ النادي، لقد كانت فرصة ذهبية".

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المصدر: لينتا رو

أليكسي اسبر