كل شيء

سوتشي تتأهب لاستقبال المنتخبات المشاركة في العرس العالمي

29 يناير 2018 | 14:27 GMT
سوتشي تتأهب لاستقبال المنتخبات المشاركة في العرس العالمي
انسخ الرابط https://ar.rt.com/jsxq
RIA NOVOSTI Alexey Kudenko

تستضيف مدينة سوتشي في الـ27 و28 من شهر فبراير/شباط المقبل، زوارا أجانب في الطريق إلى كأس العالم، ومن المقرر أن تقام ورشة عمل خاصة بمنتخبات مونديال روسيا 2018 .

وسيشارك في ورشة العمل ممثلون عن البلدان الـ32 المؤهلة للنهائيات، بما في ذلك المدربون وأطباء المنتخبات والخبراء في المجالات الفنية والتعاون الإعلامي والسكن والأمن والجوانب اللوجستية والنقل والتسويق، حيث سيحضرون مجموعة من الدورات الإعلامية التي تغطي جوانب مختلفة من المشاركة القادمة.

وقال سيرجي ميتريفيلي، سفير مدينة سوتشي الخاص بمونديال روسيا 2018: "سوتشي فخورة بأن تكون أول مدينة مضيفة تستقبل ضيوفا دوليين في 2018."

وتابع سيرجي، ابن سلافا ميتريفيلي الذي كان واحدا من أشهر لاعبي كرة القدم في تاريخ هذه المدينة، وهو الذي شارك في كأس العالم أعوام 1962 و1966 و1970، فضلا عن تتويجه بلقب بطولة أوروبا في 1960: "في العام الماضي خلال كأس القارات، أظهرنا مدى قدرتنا على استضافة أكبر فرق كرة القدم ومشجعيها، والآن تتطلع المدينة بأكملها على أحر من الجمر لموعد مهرجان كرة القدم الحقيقي واستضافة المشجعين من مختلف البلدان".

يذكر أن ملعب فيشت في سوتشي سيستضيف ما مجموعه 6 مباريات خلال كأس العالم، بما في ذلك مباراة في ثمن النهائي وأخرى في دور الثمانية.

ولم تعد تفصلنا سوى أربعة أشهر ونصف على انطلاق كأس العالم، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها روسيا النهائيات في تاريخ البطولة. وقد بلغت جميع المدن المضيفة الـ11 المراحل النهائية من استعداداتها لاحتضان المنافسات، حيث ستكون جاهزة قريبا لاستقبال مئات آلاف المشجعين القادمين من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: FIFA.com

فادي سيمير

مشهور في المجتمع
شاهد.. ما يجب معرفته عن "لوجنيكي" أهم ملاعب مونديال 2018
27 يناير 2018 | 21:02 GMT
أكثر من 4 ملايين طلب على تذاكر مونديال 2018
26 يناير 2018 | 11:41 GMT
الهولندي فان مارفيك مدربا جديدا لمنتخب أستراليا
25 يناير 2018 | 14:11 GMT
قبل المونديال.. انطلاق الجولة العالمية للكأس الذهبية من لندن
24 يناير 2018 | 12:46 GMT
تحديد الموعد المحتمل لرحيل كوبر عن منتخب مصر
24 يناير 2018 | 08:45 GMT
السفير الروسي في مصر: "خايفين من محمد صلاح جدا" (فيديو)
17 يناير 2018 | 12:46 GMT
أكثر من 3 ملايين طلب لشراء تذاكر مباريات مونديال روسيا
15 يناير 2018 | 14:38 GMT
بدء العد التنازلي .. 150 يوما تفصلنا عن مونديال روسيا 2018
14 يناير 2018 | 20:49 GMT
منتخب روسيا يخوض 4 وديات استعدادا للمونديال
12 يناير 2018 | 13:03 GMT
كلوزه: كأس العالم 2018 ستكون بطولة عالمية رائعة
11 يناير 2018 | 15:35 GMT
الجماهير العراقية ترحب بالسعودية بهاشتاغ "دارك يالأخضر"
11 يناير 2018 | 11:19 GMT
ظهور خدمات جديدة في تطبيق "مترو موسكو" بمناسبة المونديال
10 يناير 2018 | 08:31 GMT
سوتشي تحتضن اجتماع الفيفا وممثلي المنتخبات المشاركة في مونديال 2018
09 يناير 2018 | 12:09 GMT
الكولومبي رويدا مدربا جديدا لمنتخب تشيلي
09 يناير 2018 | 11:04 GMT
سوروكين رئيسا للجنة المنظمة لكأس العالم 2018
04 يناير 2018 | 16:27 GMT
تسليم "بطاقة مشجع" للأجانب لحضور مباريات مونديال روسيا 2018
29 ديسمبر 2017 | 21:23 GMT
مونديال 2018.. لاعبو منتخب روسيا لن يحصلوا على مكافآت إضافية
29 ديسمبر 2017 | 10:39 GMT
كوبر ينال جائزة أفضل مدرب لمنتخب عربي للعام 2017
28 ديسمبر 2017 | 20:41 GMT
الحصاد الرياضي للعام 2017 .. بالفيديو والصور
27 ديسمبر 2017 | 16:17 GMT
سوروكين يخلف موتكو على رأس اللجنة المنظمة لمونديال 2018
27 ديسمبر 2017 | 13:56 GMT
القنوات الروسية دفعت أكثر من 30 مليون دولار للحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم 2018
25 ديسمبر 2017 | 21:54 GMT
أزمة في منتخب الفراعنة بسبب صلاح والنني
23 ديسمبر 2017 | 08:47 GMT
قوانين صارمة لحماية تذاكر مونديال روسيا من التزوير
22 ديسمبر 2017 | 17:26 GMT
أكثر من مليون سائح يزورون روسيا خلال المونديال
22 ديسمبر 2017 | 15:12 GMT
قنوات " 2 سبورت 2" الروسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018
22 ديسمبر 2017 | 13:04 GMT
نيمار: محمد صلاح سيصنع الفارق في مونديال روسيا
21 ديسمبر 2017 | 09:01 GMT
الفيفا يتلقى طلبات لشراء 2.3 مليون تذكرة قبل مونديال 2018
20 ديسمبر 2017 | 18:19 GMT
أجمل الصور من الفضاء لعواصم نهائيات كأس العالم عبر التاريخ (فيديو)
19 ديسمبر 2017 | 18:10 GMT
ما هي المدينة المستضيفة لمعسكر منتخب مصر قبل كأس العالم؟
19 ديسمبر 2017 | 05:45 GMT
الاتحاد الإسباني يرد على مزاعم استبعاد "لاروخا" من المونديال
16 ديسمبر 2017 | 12:45 GMT
منتخب إسبانيا مهدد بالاستبعاد من المونديال الروسي
15 ديسمبر 2017 | 15:56 GMT
الحضري: روسيا ستعمل بكل قوتها للتأهل .. ونحن نريد صناعة الإنجاز
14 ديسمبر 2017 | 18:01 GMT
روسيا تواجه فرنسا وديا استعدادا للمونديال
14 ديسمبر 2017 | 16:22 GMT
ميسي: آمل أن ترد لي كرة القدم الدّين الذي عليها
13 ديسمبر 2017 | 18:13 GMT
ألمانيا ترصد مكافأة ضخمة للفوز بكأس العالم 2018
13 ديسمبر 2017 | 15:15 GMT
الفيفا يعتبر الجزائر فائزة على نيجيريا في تصفيات كأس العالم
12 ديسمبر 2017 | 20:58 GMT
حقائق وأرقام قياسية عن كأس العالم
11 ديسمبر 2017 | 10:32 GMT
بدء تسليم هوية المشجع في 5 مدن روسية
08 ديسمبر 2017 | 13:36 GMT
فيفا: العقوبات الأولمبية لن تؤثر على استعدادات روسيا لاستضافة كأس العالم 2018
06 ديسمبر 2017 | 04:14 GMT
أكينفييف قائدا لروسيا في مونديال 2018
03 ديسمبر 2017 | 09:32 GMT