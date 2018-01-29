سوتشي تتأهب لاستقبال المنتخبات المشاركة في العرس العالمي

تستضيف مدينة سوتشي في الـ27 و28 من شهر فبراير/شباط المقبل، زوارا أجانب في الطريق إلى كأس العالم، ومن المقرر أن تقام ورشة عمل خاصة بمنتخبات مونديال روسيا 2018 .

وسيشارك في ورشة العمل ممثلون عن البلدان الـ32 المؤهلة للنهائيات، بما في ذلك المدربون وأطباء المنتخبات والخبراء في المجالات الفنية والتعاون الإعلامي والسكن والأمن والجوانب اللوجستية والنقل والتسويق، حيث سيحضرون مجموعة من الدورات الإعلامية التي تغطي جوانب مختلفة من المشاركة القادمة.

وقال سيرجي ميتريفيلي، سفير مدينة سوتشي الخاص بمونديال روسيا 2018: "سوتشي فخورة بأن تكون أول مدينة مضيفة تستقبل ضيوفا دوليين في 2018."

وتابع سيرجي، ابن سلافا ميتريفيلي الذي كان واحدا من أشهر لاعبي كرة القدم في تاريخ هذه المدينة، وهو الذي شارك في كأس العالم أعوام 1962 و1966 و1970، فضلا عن تتويجه بلقب بطولة أوروبا في 1960: "في العام الماضي خلال كأس القارات، أظهرنا مدى قدرتنا على استضافة أكبر فرق كرة القدم ومشجعيها، والآن تتطلع المدينة بأكملها على أحر من الجمر لموعد مهرجان كرة القدم الحقيقي واستضافة المشجعين من مختلف البلدان".

يذكر أن ملعب فيشت في سوتشي سيستضيف ما مجموعه 6 مباريات خلال كأس العالم، بما في ذلك مباراة في ثمن النهائي وأخرى في دور الثمانية.

سوتشي ستستضيف ورشة عمل خاصة بمنتخبات #روسيا2018 يومي 27 و 28 فبراير لتوفير كافة المعلومات الضرورية الخاصة بالنهائيات لممثلي جميع المنتخبات المشاركةhttps://t.co/KiWNTlzjpJ pic.twitter.com/w4F6FshS34 — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) January 28, 2018

ولم تعد تفصلنا سوى أربعة أشهر ونصف على انطلاق كأس العالم، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها روسيا النهائيات في تاريخ البطولة. وقد بلغت جميع المدن المضيفة الـ11 المراحل النهائية من استعداداتها لاحتضان المنافسات، حيث ستكون جاهزة قريبا لاستقبال مئات آلاف المشجعين القادمين من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: FIFA.com

فادي سيمير