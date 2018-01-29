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فيدرر يقترب من نادال في تصنيف المحترفين

الرياضة

فيدرر يقترب من نادال في تصنيف المحترفين
Reuters Issei Kato
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قلص السويسري روجر فيدرر المصنف ثانيا الفارق مع الإسباني رافائيل نادال متصدر التصنيف العالمي لمحترفي التنس إلى 155 نقطة فقط في التصنيف الجديد الصادر اليوم الاثنين.

واحتفظ السويسري (36 عاما) أمس الأحد بلقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، معززا رقمه القياسي في بطولات الغراند سلام بلقبه العشرين، لكن الإسباني الذي خسر أمامه في نهائي نسخة 2017 فقد 840 نقطة لانسحابه من ربع النهائي بداعي الإصابة.

وحقق الكرواتي مارين سيليتش (29 عاما) أفضل مركز له في التصنيف العالمي بحلوله في المركز الثالث عقب وصوله إلى نهائي البطولة الأسترالية، فيما تراجع البلغاري غريغور دميتروف من المركز الثالث إلى الرابع بعد خروجه من ربع النهائي أيضا.

ودخل البريطاني كايل إدموند والكوري الجنوبي تشونغ هيون قائمة اللاعبين الثلاثين الأوائل في العالم بعد تأهلهما إلى نصف النهائي في ملبورن، فحل الأول في المركز الـ26، والثاني في المركز الـ29.

وخسر إدموند أمام سيليتش، وانسحب تشونغ أمام فيدرر.

وخرج السويسري ستانيسلاس فافرينكا من قائمة العشرة الأوائل بعد أن تراجع من المركز 8 إلى 15 لخسارته في الدور الثاني في ملبورن، في حين بات الصربي نوفاك دجوكوفيتش في المركز 13 بعد أن تقدم مركزا واحدا.

وكان دجوكوفيتش، الأول في العالم سابقا، خرج من العشرة الأوائل بعد ابتعاده عن الملاعب في الأشهر الستة الأخيرة من 2017 للإصابة.

ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:

1- الإسباني رافائيل نادال 9760 نقطة.

2- السويسري روجير فيدرر 9605

3- الكرواتي مارين سيليتش 4960

4- البلغاري غريغور دميتروف 4630

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4610

6- النمساوي دومينيك تييم 4060

7- البلجيكي دافيد غوفان 3460

8- الأمريكي جاك سوك 2880

9- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 2815

10- الإسباني بابلو كارينيو 2705

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المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر

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