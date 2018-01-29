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السماح لبعض الرياضيين الروس بالمشاركة في الألعاب البارالمبية

الرياضة

السماح لبعض الرياضيين الروس بالمشاركة في الألعاب البارالمبية
EPA/JONATHAN BRADY//tass.ru
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أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية اليوم الاثنين استمرار إيقاف اللجنة البارالمبية الروسية لكنها أكدت أنها ستسمح لبعض الرياضيين الروس من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنافسة بصفة مستقلة.

وأعلنت اللجنة البارالمبية الدولية أنها تتوقع مشاركة من 30 إلى 35 رياضيا روسيا من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأولمبياد الشتوي القادم في 5 ألعاب رياضية.

ولم تشارك روسيا في الدورة البارالمبية لأولمبياد 2016 الصيفي في ريو دي جانيرو البرازيلية بسبب إيقاف اللجنة الروسية نتيجة ادعاءات بحدوث مخالفات تتعلق بالمنشطات.

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تجدر الإشارة إلى أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقررة في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، ستقام في الفترة من التاسع لغاية الـ25 فبراير/شباط 2018.

 بينما ستقام دورة الألعاب البارالمبية من 9 إلى 18 مارس/آذار القادم.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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