السماح لبعض الرياضيين الروس بالمشاركة في الألعاب البارالمبية
أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية اليوم الاثنين استمرار إيقاف اللجنة البارالمبية الروسية لكنها أكدت أنها ستسمح لبعض الرياضيين الروس من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنافسة بصفة مستقلة.
وأعلنت اللجنة البارالمبية الدولية أنها تتوقع مشاركة من 30 إلى 35 رياضيا روسيا من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأولمبياد الشتوي القادم في 5 ألعاب رياضية.
Российские паралимпийцы выступят на Играх-2018 в нейтральном статусе https://t.co/3etQNnulQcpic.twitter.com/Heo5tvyPeU— Р-Спорт (@rsportru) January 29, 2018
ولم تشارك روسيا في الدورة البارالمبية لأولمبياد 2016 الصيفي في ريو دي جانيرو البرازيلية بسبب إيقاف اللجنة الروسية نتيجة ادعاءات بحدوث مخالفات تتعلق بالمنشطات.
IPC продлил отстранение Паралимпийского комитета России https://t.co/i4ZzV48OEUpic.twitter.com/Rk2uUnXSxW— Р-Спорт (@rsportru) January 29, 2018
تجدر الإشارة إلى أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقررة في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، ستقام في الفترة من التاسع لغاية الـ25 فبراير/شباط 2018.
بينما ستقام دورة الألعاب البارالمبية من 9 إلى 18 مارس/آذار القادم.
المصدر: وكالات
أليكسي اسبر