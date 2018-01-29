ميسي يحطم رقم رونالدو.. وفالفيردي يعادل رقم غوارديولا

واصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني هوايته في تحطيم الأرقام، بعد أن سجل هدف التقدم لفريقه أمام ديبورتيفو ألافيس، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد.

وسجل ميسي هدفا رائعا من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 84، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي (1-1)، ليهدي فوزا صعبا للفريق الكتالوني.

وقال حساب "ميستر شيب" الإسباني، إن الهدف الذي سجله ميسي أمس يحمل الرقم 20 للساحر في الليغا من ضربات حرة مباشرة، ليتفوق بذلك على البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد الذي يملك 19 هدفا، وبذلك، يكون ميسي أكثر من سجل أهدافا من ركلات حرة مباشرة في الليغا في آخر 25 عاما.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم بـ20 هدفا، بعد مضي 21 جولة من عمر الليغا، يليه زميله الأوروغوياني لويس سواريز برصيد 16 هدفا.

Leo #Messi has now scored at least 2️⃣0️⃣ league goals in 🔟 consecutive seasons!

🐐 pic.twitter.com/qR2R89Oq0K — FC Barcelona (@FCBarcelona) 28 января 2018 г.

الإنجاز الآخر بعد الفوز الصعب على ألافيس وركلة ميسي الساحرة، هو معادلة فالفيردي لرقم بيب غوارديولا المدرب الأسبق للعملاق الكتالوني والمدرب الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي كأفضل بداية في الدوري في عدد المباريات المتتالية دون أي هزيمة منذ المرحلة الأولى.

فبفوز يوم أمس رفع برشلونة رصيده إلى 21 مباراة متتالية دون خسارة معادلا رقم البلوغرانا مع غوارديولا موسم 2009-2010.

وحقق برشلونة الإنجاز مسجلا 18 انتصارا و3 تعادلات، مقابل 17 فوزا و4 تعادلات مع غوارديولا.

الجدير ذكره أن أطول سلسلة دون خسارة لبرشلونة تعود لموسم 2010-2011 وتبلغ 31 مباراة إلا أنها سجلت بين الأسبوع الثالث والأسبوع الثالث والثلاثين.

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ويغرد برشلونة وحيدا في صدارة الليغا برصيد 57 نقطة، مبتعدا بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، واقترب الفريق الكتالوني خطوة أخرى نحو استعادة اللقب من غريمه التقليدي ريال مدريد، الرابع بـ 38 نقطة ولديه مباراة مؤجلة على أرض ليغانيس.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر