إسبانيا تتوّج ببطولة أمم أوروبا لكرة اليد لأول مرة في تاريخها

توّج المنتخب الإسباني بأول ألقابه في بطولة أمم أوروبا لكرة اليد عقب فوزه على نظيره السويدي أمس الأحد في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها العاصمة الكرواتية زغرب.

وبدأ منتخب السويد المباراة بالشكل الأمثل وأنهى الشوط الأول متقدما بفارق هدفين 14-12، وفي الشوط الثاني انتفض منتخب إسبانيا وقلب الطاولة على منافسه ليحصد لقبه الأوروبي الأول وبفارق 6 أهداف (29-23).

وخاض منتخب إسبانيا 4 نهائيات في القارة الأوروبية إلا أنه خسرها كلها، ففي عام 1996 انهزم أمام روسيا، وعام 1998 أمام السويد، وعام 2006 أمام فرنسا، وعام 2016 أمام ألمانيا.

وبهذا التتويج ثأر المنتخب الإسباني لهزيمته في النهائي أمام السويد في بطولة عام 1998 بنتيجة (25-23).

📸 #Hispanos | La final de hoy ante Suecia🇸🇪 nos deja unas imágenes para la historia. Nuestro primer oro en un @EHFEURO ¡Historia del #Balonmano español🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸! ¡¡Somos de OROl!🥇🔥 #NosotrosCreemos



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✅ https://t.co/jtjfLnrl90pic.twitter.com/rsLl8EYarX — RFEBalonmano (@RFEBalonmano) January 28, 2018

أما المركز الثالث فكان من نصيب المنتخب الفرنسي بعد تغلبه على نظيره الدنماركي بفارق 3 أهداف (32-29) في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر