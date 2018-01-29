 
مباشر

إسبانيا تتوّج ببطولة أمم أوروبا لكرة اليد لأول مرة في تاريخها

الرياضة

إسبانيا تتوّج ببطولة أمم أوروبا لكرة اليد لأول مرة في تاريخها
Reuters Antonio Bronic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jsvl

توّج المنتخب الإسباني بأول ألقابه في بطولة أمم أوروبا لكرة اليد عقب فوزه على نظيره السويدي أمس الأحد في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها العاصمة الكرواتية زغرب.

وبدأ منتخب السويد المباراة بالشكل الأمثل وأنهى الشوط الأول متقدما بفارق هدفين 14-12، وفي الشوط الثاني انتفض منتخب إسبانيا وقلب الطاولة على منافسه ليحصد لقبه الأوروبي الأول وبفارق 6 أهداف (29-23).

وخاض منتخب إسبانيا 4 نهائيات في القارة الأوروبية إلا أنه خسرها كلها، ففي عام 1996 انهزم أمام روسيا، وعام 1998 أمام السويد، وعام 2006 أمام فرنسا، وعام 2016 أمام ألمانيا.

وبهذا التتويج ثأر المنتخب الإسباني لهزيمته في النهائي أمام السويد في بطولة عام 1998 بنتيجة (25-23).

أما المركز الثالث فكان من نصيب المنتخب الفرنسي بعد تغلبه على نظيره الدنماركي بفارق 3 أهداف (32-29) في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

إقرأ المزيد
قطر تتوّج بكأس آسيا لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة