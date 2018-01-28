عارضة أزياء تكشف رسائل حميمية ليلا مع رونالدو

كشفت عارضة الأزياء الإنجليزية رايان سوغدن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، بعث لها برسائل ذات طابع حميمي في وقت متأخر من الليل، ودعاها إلى اللقاء في فندق.

وأشارت عارضة الأزياء الإنجليزية الشهيرة أنها تعرفت على رونالدو، عندما كان لاعبا في فريق مانشستر يونايتد عام 2009، مؤكدة أنها كانت على علاقة بخطيبها أوليفر ميلور، ومع ذلك لم يتوقف البرتغالي عن توجيه رسائل ليلية لها عبر "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وقالت رايان سوغدن إنها اضطرت لإبلاغ خطيبها، بعد أن طفح الكيل بها. وطلب أوليفر ميلور بعد علمه بالأمر من رونالدو في اتصال هاتفي أن لا يتكلم مع ريان مجددا، ومنذ ذلك الوقت توقف رونالدو عن مراسلتها.

المصدر: "vistanews.ru"

نايف الكوردي