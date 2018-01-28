تشيلسي يطيح بنيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي

تغلب تشيلسي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

سجل المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي هدفين متتاليين للبلوز خلال الشوط الأول في الدقيقتين (31 و44)، قبل أن يعزز الإسباني ماركوس ألونسو من تقدم فريقه بهدف ثالث، في الدقيقة 72 من ركلة حرة مباشرة.

واستطاع الفريق اللندني التأهل للدور ثمن النهائي مواصلا مشواره في البطولة بعد خروجه من كأس الرابطة الإنجليزية على يد أرسنال.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر