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شتوتغارت يقيل مدربه بعد الخسارة أمام شالكه

الرياضة

شتوتغارت يقيل مدربه بعد الخسارة أمام شالكه
Reuters Thomas Niedermueller
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أعلن نادي شتوتغارت الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إقالة مدربه هانيس فولف اليوم الأحد بعد الهزيمة بهدفين دون رد أمام شالكه وتراجع الفريق على جدول الترتيب.

وقال النادي في بيان، إن الإدارة عقدت لقاء مع فولف، الذي قاد الفريق للصعود إلى دور الأضواء الموسم الماضي، عقب مباراة شالكه مباشرة وأبلغته بقرارها بضرورة إجراء تغيير في هذه المرحلة من أجل تجنب الهبوط.

ويحتل شتوتغارت، الفائز بلقب الدوري الألماني في 2007، المركز 15 (بين 18 فريقا) برصيد 20 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط بعد أن تلقى ست هزائم في آخر سبع مباريات في البوندسليغا.

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وتولى فولف مهمة تدريب الفريق في سبتمبر/ أيلول 2016 ونجح في قيادته للصعود سريعا في أول موسم له مع الفريق.

وأضاف النادي أنه سيحدد اسم المدرب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر

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