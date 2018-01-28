بالفيديو.. بطل العالم للملاكمة الأوكراني أوسيك يضرب موعدا مع جدة السعودية!

اصطاد الملاكم الأوكراني، ألكسندر أوسيك، عدة عصافير بحجر واحد، بفوزه بالنقاط (114-114، 115-113، 115-113) على منافسه اللاتفي ماريس بريديس، في النزال الذي جمعهما، السبت، في لاتفيا.

فقد دافع الملاكم الأوكراني عن لقب بطل العالم لوزن الخفيف الثقيل، بحسب منظمة الملاكمة العالمية (WBO)، وأضاف إليه حزام المجلس العالمي للملاكمة، الذي كان بحوزة ماريس بريديس.

Two belts are better than one.



Oleksandr Usyk is the new unified world cruiserweight champion.



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كما بلغ ألكسندر أوسيك نهائي دورة "سلسلة السوبر" للملاكمة، الذي سيقام في جدة السعودية، ليواجه الفائز من النزال، الذي سيجمع الروسي مراد غاسيف مع الكوبي يونير دورتيكوس، بطل العالم لرابطة الملاكمة العالمية (WBA) للوزن الخفيف الثقيل، في الدور قبل النهائي.

1️⃣ week until we find out who takes on Usyk in the Final!!#GassievDorticos 🏆 #AliTrophypic.twitter.com/VFVtVmGik1 — World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) January 27, 2018

وحقق ألكسندر أوسيك (30 عاما)، بذلك، انتصاره الرابع عشر على التوالي، 11 منها بالضربة القاضية، ولم يهزم حتى الآن، في مسيرته الاحترافية.

بينما تجرع مايريس بريديس، البالغ من العمر 32 عاما، الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية، بعد 22 انتصارا.

يذكر أن النزال النهائي "سلسلة السوبر - World Boxing Super Series " للملاكمة، سيقام في مدينة جدة السعودية، يوم الـ 18 مايو/أيار 2018.

المصدر: "liga.net"

نايف الكوردي