الخليفي يحدد نسبة احتمال بقاء نيمار مع سان جيرمان

حدد القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نسبة احتمال بقاء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع الفريق، وذلك عقب الفوز أمس السبت على مونبلييه برباعية بيضاء.

وجاءت تصريحات الخليفي إجابة عن سؤال وجه إليه بعد المباراة حول مستقبل نيمار مع سان جيرمان في ظل الشائعات الأخيرة عن رحيله ليؤكد :"أنه سيبقى ليس بنسبة 100% بل 2000%".



وأوضح رئيس النادي أنه يبتسم حين يسمع مثل تلك الشائعات عن نجمه البرازيلي لأنها ليست حقيقية، مؤكدا أن نيمار سعيد جدا في باريس.

"Neymar ne partira pas à la fin de saison ?"



Réponse de Nasser Al-Khelaïfi : "Non jamais de la vie."



#PSGMHSC#JourDeFootpic.twitter.com/mdqDeeBklu — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 27, 2018

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وتابع: "لقد وقعنا عقدا لخمس سنوات، مر منها 4 أشهر فقط.. لا أعتقد أنه يرغب في الرحيل أو يفكر في الرحيل".



وأوضح: "انظروا إلى مدى سعادته في الميدان، أتحدث معه ومع عائلته وهم سعداء هنا".



وأشار الخليفي إلى أنه لا ينبغي الاستماع لمثل هذه الشائعات مؤكدا أن نيمار لاعب رائع وموهوب.





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وواصل: "أعتقد أيضا أن نيمار وكافاني تربطهما علاقة جيدة جدا، لكن الانتقادات لهما تكون محاولة للبحث عن المشكلات، لابد من التوقف عن ذلك لأنه ليس جيدا للنادي".



وصرح الخليفي: "أمامنا مباراة إقصائية صعبة أمام ريال مدريد في دوري الأبطال.. ستكون مباراة تكتيكية، والتركيز عليها مهم وكذلك عدم الإنصات للشائعات.. سنظل معا".



المصدر: وكالات

أليكسي اسبر