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قطر تتوّج بكأس آسيا لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي

الرياضة

قطر تتوّج بكأس آسيا لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي
@Qatarhandball
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احتفظ منتخب قطر بلقب بطولة آسيا لكرة اليد بعد فوزه على نظيره البحريني اليوم الأحد في المباراة النهائية لبطولة 2018 التي استضافتها كوريا الجنوبية.

وتمكن المنتخب القطري من الظفر بلقب كأس آسيا لكرة اليد 2018، بعد تغلبه على المنتخب البحريني بفارق هدفين، بواقع: 33-31، وبذلك يؤكد منتخب قطر تفوقه على نظيره البحريني في نهائي بطولة آسيا لكرة اليد للمرة الثالثة بعد أعوام 2014 و2016 حارما المنتخب البحريني من إحراز أول ألقابه.

ولم تكن المباراة سهلة على الإطلاق، وخاصة في شوطها الأول الذي شهد تفوقا بحرينيا مع نهايته بفارق هدف واحد (17-16).

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وتحسن أداء قطر في الشوط الثاني مع تألق الحارس ساريتش ويوسف بن علي وتطور الفريق دفاعيا.

وهذه المرة الثالثة على التوالي التي يلتقي فيها المنتخبين البحريني والقطري في نهائي بطولة آسيا لكرة اليد ويكون الحسم لصالح الأخير.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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