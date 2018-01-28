قطر تتوّج بكأس آسيا لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي

احتفظ منتخب قطر بلقب بطولة آسيا لكرة اليد بعد فوزه على نظيره البحريني اليوم الأحد في المباراة النهائية لبطولة 2018 التي استضافتها كوريا الجنوبية.

وتمكن المنتخب القطري من الظفر بلقب كأس آسيا لكرة اليد 2018، بعد تغلبه على المنتخب البحريني بفارق هدفين، بواقع: 33-31، وبذلك يؤكد منتخب قطر تفوقه على نظيره البحريني في نهائي بطولة آسيا لكرة اليد للمرة الثالثة بعد أعوام 2014 و2016 حارما المنتخب البحريني من إحراز أول ألقابه.

منتخبنا الوطنى لكرة اليد يتوج بلقب🏆🥇 بطولة أمم آسيا للمرة الثالثة على التوالي بفوزه على البحرين 33-31 🇶🇦💪🤾‍♂️ مبروووووك 👏

#البطولة_الآسيوية_ال18_لليد#قطر#رياضة#كرة_اليدpic.twitter.com/WkCYaXlUvo — الاتحاد القطري لكرة اليد🇶🇦 (@Qatarhandball) January 28, 2018

ولم تكن المباراة سهلة على الإطلاق، وخاصة في شوطها الأول الذي شهد تفوقا بحرينيا مع نهايته بفارق هدف واحد (17-16).

إقرأ المزيد

وتحسن أداء قطر في الشوط الثاني مع تألق الحارس ساريتش ويوسف بن علي وتطور الفريق دفاعيا.

وهذه المرة الثالثة على التوالي التي يلتقي فيها المنتخبين البحريني والقطري في نهائي بطولة آسيا لكرة اليد ويكون الحسم لصالح الأخير.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر