يوفنتوس ينقض على صدارة الكالتشيو مؤقتا بتجاوزه كييفو المنقوص
Reuters Alberto Lingria
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تغلب يوفنتوس على مضيفه كييفو فيرونا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس السبت.
وسجل هدفي السيدة العجوز الألماني سامي خضيرة والأرجنتيني غونزالو هيغواين في الدقيقتين (67 و88) على الترتيب، ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول مؤقتا، بانتظار نتيجة لقاء نابولي أمام بولونيا في الجولة ذاتها اليوم الأحد.
ولعب أصحاب الأرض بنقص عددي منذ الدقيقة 37 عندما تعرض البلجيكي صامويل باستيان لاعب كييفو للبطاقة الصفراء الثانية، وفي الدقيقة 61 من عمر اللقاء تعرض فابريزيو كاسياتوري مدافع كييفو للطرد أيضا مما سهل المهمة على لاعبي السيدة العجوز بإحراز هدفين في الوقت المتبقي من المباراة.
المصدر: RT
أليكسي اسبر
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