كافاني يخطف لقب هداف سان جيرمان التاريخي من إبراهيموفيتش

نجح الأوروغوياني إدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في تحطيم الرقم القياسي للمهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع النادي الباريسي.

وسجل اللاعب الدولي الأوروغوياني الهدف الأول لفريقه في المباراة التي تغلب فيها سان جيرمان على ضيفه مونبلييه برباعية نظيفة أمس السبت ضمن الجولة الـ23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم"الليغ 1".

وبهذا الهدف، خطف كافاني لقب الهداف التاريخي للنادي الفرنسي بعدما وصل إلى 157 هدفا، متجاوزا رقم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ156 هدفا مع الفريق الباريسي.

وانضم كافاني إلى سان جيرمان في 2013 مقابل رقم قياسي فرنسي بلغ 64 مليون يورو حينذاك، وانتقد في بعض الفترات لإهداره فرصا سهلة، لكنه استعاد مستوياته وسجل 49 هدفا في 50 مباراة الموسم الماضي.

📺 Watch each and every one of @ECavaniOfficial's 1⃣5⃣7⃣ goals for Paris Saint-Germain pic.twitter.com/4XphF5Csis — PSG English (@PSG_English) January 27, 2018

ويتصدر كافاني قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم بـ21 هدفا، ويأتي في المركز الثاني البرازيلي نيمار زميله في النادي الباريسي الذي يتصدر فرق الدوري بـ59 نقطة.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر