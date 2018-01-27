شاهد.. ما يجب معرفته عن "لوجنيكي" أهم ملاعب مونديال 2018

ينتظر العالم بفارغ الصبر لحظة انطلاق العرس الكروي الكبير، فقد بقي 140 يوما فقط على انطلاق مباريات نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا.

بدأ موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتسليط الضوء على الملاعب التي ستستضيف مباريات مونديال 2018، وسيتم الحديث اليوم عن ملعب "لوجنيكي" في موسكو، الأبرز من بين ملاعب البطولة.

Стадион «Лужники» за 140 дней до матча открытия #ЧМ2018🇷🇺📸😍🏟️

Что нужно знать о «Лужниках»: https://t.co/fiCiL0psT1 pic.twitter.com/D7MUTulWPl — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) January 27, 2018

وفيما يلي أهم ما تنبغي معرفته عن ملعب "لوجنيكي"

يعتبر "لوجنيكي" الملعب الرئيسي لنهائيات كأس العالم 2018، فهو سيكون مسرحا لأكثر عدد من مباريات مونديال روسيا، من بين 12 ملعبا في 11 مدينة روسية، إذ سيستضيف المباراة الافتتاحية وثلاث مواجهات أخرى من دور المجموعات، ولقاء واحدا في كل من الدورين ثمن ونصف النهائي، إضافة إلى المباراة النهائية للمونديال.

موقع الملعب

يقع ملعب لوجنيكي في واحدة من أكثر المناطق الخلابة في العاصمة موسكو، وهو يُعتبر جزءاً من المجمّع الأوليمبي الذي يحمل نفس الإسم، حيث ينتشر على مساحة شاسعة تبلغ 180 هكتار. ويتدفق نهر موسكفا مباشرة إلى جانب الملعب، علماً أن هناك خط تيليفيريك للربط بين الضفتين. ويمارس عشرات الآلاف من سكان موسكو مختلف الأنواع الرياضية في مجمّع لوجنيكي الأوليمبي، الذي يُعتبر حالياً مكاناً شعبياً للترفيه والنزهات العائلية.

الطاقة الاستيعابية للملعب

ستتسع مدرجات ملعب لوجنيكي لـ 80 ألف متفرج خلال نهائيات بطولة كأس العالم 2018، بعد تجديده حديثا. كان الملعب الرئيسي لمونديال 2018، يتسع لـ 78 ألف متفرج، قبل إعادة تشييده، التي استمرت لمدة أربع سنوات، وكان يحمل اسم ملعب لينين المركزي خلال العقدين الخامس والسادس من القرن الماضي، وحينها كانت مدرجاته تتسع لـ 100 ألف متفرج، عند استضافته لمباريات منتخب الاتحاد السوفييتي السابق.

وبدأت أعمال إعادة بناء الملعب تحضيرا لمونديال 2018، مباشرة بعد بطولة العالم لألعاب القوى، التي جرت في صيف عام 2013. وخلال هذه العملية، تم تحويل تصميم لوجنيكي ليصبح ملعبا مخصصا لكرة القدم بشكل حصري، حيث أزيل منه مضمار ألعاب القوى وكذلك أعمدة الطبقة العليا التي كانت تحجب خطوط البصر، بينما أصبحت المدرجات أقل انحدارا. وقد تم تركيب منصة للمشاهدة تحت سقف الملعب، في حين تم تحويل السقف نفسه إلى واجهة إعلامية عملاقة.

هل تعلم؟

أن أول مباراة لكرة القدم، أقيمت في ملعب لوجنيكي الجديد، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وجميعت منتخب روسيا مع ضيفه الأرجنتيني وديا، وانتهت بفوز التانغو بهدف وحيد، حمل توقيع مهاجمه سيرخيو أغويرو.

Sputnik

ويحتضن ملعب لوجنيكي، في 23 مارس/آذار المقبل، مباراة ودية أخرى بين منتخب روسيا وضيفه البرازيلي، العملاق الآخر القادم من أمريكا الجنوبية.

المباريات الأولى في المونديال

وسيكون ملعب لوجنيكي مسرحا للمباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم التي تحتضنها روسيا لأول مرة في تاريخها، في 14 يونيو/حزيران المقبل، وتجمع منتخبي روسيا والسعودية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الأوروغواي ومصر.

ويحتضن ملعب ثلاثة مباريات أخرى ضمن دور المجموعات وهي:

17 يونيو 2018:

(18:00) ألمانيا – المكسيك، المجموعة (F)

20 يونيو 2018:

(15:00) البرتغال - المغرب، المجموعة (B)

26 يونيو 2018:

(17:00) الدانمارك – فرنسا، المجموعة (C)

01 يوليو 2018:

(17:00) - مباراة من دور الـ 16.

11 يوليو 2018:

(21:00) – مباراة من الدور قبل النهائي

15 يوليو 2018:

(18:00) – المباراة النهائية للبطولة.

كان لوجنيكي دائما ولا يزال أكبر ملعب في روسيا، وسيظل معقل المنتخب الروسي الأول حتى بعد نهائيات روسيا 2018.

المصدر: "ru.fifa/worldcup"

نايف الكوردي