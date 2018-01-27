الروسية إيفانوفا تحصد ذهبية أوروبا للزلاجات

نالت الروسية تاتيانا إيفانوفا الميدالية الذهبية لسباق الزلاجات لفردي السيادات، اليوم السبت، وذلك في بطولة أوروبا (المندمجة مع المرحلة الأخيرة لكأس العالم) في مدينة سيغولد اللاتفية.

واحلت تاتيانا إيفانوفا المركز الأول في زمن قدره (1.23.989) دقيقة، متفوقة بفارق (0.087) ثانية، على صاحبة المركز الثاني، الألمانية ناتالي غايزينبيرغير.

بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الإيطالية ساندرا روباتشير.

وتمكنت تاتيانا إيفانوف (26 عاما) من الفوز بالسباق، بالرغم من أنها اضطرت للغياب عن الأسبوع الأخير من التدريبات، قبل بداية بطولة أوروبا، بسبب جلسة استماع في محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، بشأن استئناف ضد قرار اللجنة الأولمبية الدولية، التي جردت الروسية، في ديسمبر الماضي، من الميدالية الفضية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية "سوتشي 2014"، وحرمتها مدى الحياة من المشاركة في الألعاب الأولمبية.

المصدر: "rsport.ria.ru"

نايف الكوردي