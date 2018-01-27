شاهد.. بايرن ميونيخ يقلب الطاولة على ضيفه هوفنهايم

حول فريق بايرن ميونيخ تأخره بهدفين أمام ضيفه هوفنهايم إلى فوز (5-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات المرحلة 20 من الدوري الألماني لكرة القدم.

بدأ هوفنهايم اللقاء بقوة، وأحرز هدفين سريعين عبر كل من، مارك ألكسندر أوث، وسيرج جنابري، في الدقيقتين (3، 12) على الترتيب. لكن العملاق البافاري عاد من بعيد وحول تأخره إلى فوز بإحرازه خمسة أهداف متتالية بواسطة كل من، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (د. 21)، والمدافع جيروم بواتينغ (د. 25)، والفرنسي كينغسيلي كومان (د. 63)، والتشيلي أرتورو فيدال (د. 66)، والمهاجم ساندرو واغنر (د. 90).

وحقق بايرن ميونيخ، حامل اللقب، بذلك انتصاره السابع على التوالي، ويغرد على عرش صدارة البوندسليغا، بـ 50 نقطة، بينما مني هوفنهايم بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف عند 27 نقطة، ويشغل المرتبة التاسعة على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي