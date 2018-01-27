روسيا تحصد ذهبية أوروبا لسباق الملاحقة للبياتلون

حصل الروسي ألكسندر لوغينوف على الميدالية الذهبية لسباق الملاحقة للبياتلون، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات بطولة أوروبا المقامة حاليا في إيطاليا.

وقطع ألكسندر لوغينوف مسافة السباق التي بلغت (12.5 كلم)، بزمن قدره (32.22.1) دقيقة، وأخطأ في التهديف مرتين خلال أربع نقاط للرمي.

وذهبت الميدالية الفضية إلى البلغاري كراسيمير آنيف، الذي وصل إلى خط النهائي ثانيا بعد (27.6) ثانية خلف الفائز.

بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الروسي الآخر يفغيني غارانيتشيف، الذي أنهى السباق متأخرا بفارق (1.10.7) دقيقة، عن صاحب المركز الأول.

المصدر: "lenta.ru/news"

نايف الكوردي