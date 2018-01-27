السيتي يوافق على ضم إيمريك لابورت من أتليتيك بيلباو

وافق مانشستر سيتي على صفقة ضم المدافع أيمريك لابورت قادما من أتلتيك بيلباو، وذلك وفقا لما نشرته سكاي سبورت في نسختها الإيطالية.

ووافق السيتي على دفع الشرط الجزائي للاعب، البالغ 57 مليون جنيه إسترليني، وهو ما سيحطم الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ النادي، إذ يتصدر الآن البلجيكي كيفن دي بروين أغلى لاعبي الفريق، بعد دفع النادي الإنجليزي 55 مليون جنيه مقابل الحصول على خدماته في 2015.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المباحثات قد بدأت بالفعل بين السيتي وبيلباو لضم صاحب الـ 23 عاما.

المصدر: skysports

إسماعيل عبد الله