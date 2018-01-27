كليفلاند يعود إلى سكة الانتصارات في الدوري الأمريكي لكرة السلة

حقق كليفلاند كافاليز الفوز على ضيفه إنديانا بيسرز في دوري محترفي كرة السلة الأمريكية، بنتيجة 115-108، ضمن مباريات المجموعة الشرقية.

ونجح أصحاب الأرض بالتقدم منذ بداية المباراة ، وطيلة أرباع المباراة الثلاثة الأولى، ليحقق فارقا كبيرا مع منافسه، وليحسّن بعد ذلك إنديانا من مستواه ويتقدم في الربع الأخير بفارق 10 نقاط، إلا أنها لم تكن كافية لقلب النتيجة لصالحه.

وحقق النجم ليبرون جيمس رقما ثلاثيا جديدا، بتسجيله 26 نقطة و11 أسيست/كرة حاسمة، بالإضافة إلى 10 ريباوند أو استحواذ، ليقود الكافاليرز إلى فوزهم الـ28 خلال الموسم، ويحتلون المركز الثالث في المجموعة الشرقية، فيما كان أفضل المسجلين لأنديانا فيكتور أولاديبو بـ25 نقطة، ليصل فريقه إلى الخسارة رقم 23 خلال موسمه، محتلا المركز الثامن.

وفي باقي نتائج المباريات، حقق شارلوت هورنتس الفوز على ضيفه أتلانتا هوكس بنتيجة 121-110، وخسر تورنتو رابترز أمام ضيفه يوتا جاز بنتيجة 93-97، وتغلب لوس أنجلوس كليبرز على مضيفه ممفيس غريزليس بنتيجة 109-100، فيما حقق فريق المدينة الثاني الليكرز الفوز على شيكاغو بولز بنتيجة 108-103، كما تلقى سان أنطونيو سبيرز خسارة قاسية على يد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بنتيجة 78-97، وأخيرا تغلب نيويورك نيكس على مضيفه فينيكس سانز بنتيجة 107-85.

المصدر: وكالات

أيهم مصا