لماذا يمتنع ميسي و نيمار عن مشاهدة المباريات على الشاشة؟

عادة ما يجلس عشاق كرة القدم خلف شاشات التلفاز لمشاهدة مباريات فرقهم المفضلة، بينما يمتنع مجموعة من أبرز نجوم الساحرة المستديرة في الوقت الراهن عن متابعة المنافسات الكروية.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على نجوم كرة القدم الذين لا يحبذون مشاهدة المباريات خلف الشاشات، وكان أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بجائز الكرة الذهبية 5 مرات، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، والويلزي غارث بيل.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن البرغوث لا يشاهد المباريات على التلفاز، إذ سبق له وأن أدلى بتصريح قال فيه "أنا لا أشاهد المباريات على شاشة التلفاز لأن ذلك يُشعر أنتونيلا (زوجته) بالملل. أحب مشاهدة الرسوم المتحركة مع طفلي ثياغو".

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ولا يختلف حال نيمار عن حال زميله السابق في برشلونة، إذ أكد تقرير الصحيفة البريطانية أن البرازيلي الذي تغير مزاجه منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، نادرا ما يشاهد المباريات، وسبق لأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم أن صرح عندما كان في صفوف الفريق الكتالوني بأنه لا يحب مشاهدة المباريات عندما لا يكون برشلونة طرفا فيها، وأكد أنه لا يتابع مباريات ريال مدريد ولا أي فريق آخر.

أما بيل لاعب فريق ريال مدريد، فيبدو أنه يعشق رياضة الغولف أكثر من كرة القدم، إذ أشار تقرير "ذا صن" إلى أن النجم الويلزي يقضي الكثير من وقته في ممارسة هذه الرياضة. وقال بيل بهذا الصدد: " في الحقيقة لا أشاهد الكثير من مباريات كرة القدم وأفضل مشاهدة منافسات الغولف".

المصدر:thesun

عمر بيكضاض