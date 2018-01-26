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الروسيتان ماكاروفا وفيسنينا تخسران نهائي أستراليا المفتوحة

الرياضة

الروسيتان ماكاروفا وفيسنينا تخسران نهائي أستراليا المفتوحة
Reuters
الروسيتان ماكاروفا وفيسنينا تخسران نهائي أستراليا المفتوحة
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فشلت الروسيتان يكاترينا ماكاروفا ويلينا فيسنينا في حصد لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لزوجي السيدات، إثر خسارتهما اليوم المباراة النهائية.

وجاءت خسارة الثنائي الروسي على يد الثنائي المشكل من المجرية تيميا بابوش والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (6-4 و6-3).

وهذه هي المرة الثانية التي تخسر فيها ماكاروفا وفيسنينا نهائي أستراليا المفتوحة، فيما يعتبر هذا القب الأول لبابوش وملادينوفيتش في ملبورن.

المصدر:eurosport.ru

عمر بيكضاض

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