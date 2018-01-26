الروسيتان ماكاروفا وفيسنينا تخسران نهائي أستراليا المفتوحة
فشلت الروسيتان يكاترينا ماكاروفا ويلينا فيسنينا في حصد لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لزوجي السيدات، إثر خسارتهما اليوم المباراة النهائية.
وجاءت خسارة الثنائي الروسي على يد الثنائي المشكل من المجرية تيميا بابوش والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (6-4 و6-3).
🏆 @TimeaBabos and @KikiMladenovic are the 2018 #AusOpen Doubles Champions! 🏆— WTA (@WTA) January 26, 2018
Defeat Makarova and Vesnina 6-4, 6-3 --> https://t.co/ZWuseAMTOKpic.twitter.com/8iz9NCSFNQ
وهذه هي المرة الثانية التي تخسر فيها ماكاروفا وفيسنينا نهائي أستراليا المفتوحة، فيما يعتبر هذا القب الأول لبابوش وملادينوفيتش في ملبورن.
"We had tough moments, but we fought through."— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2018
Congratulations, ladies! @TimeaBabos@KikiMladenovic 🏆#AusOpenpic.twitter.com/1mKeTLeRR5
المصدر:eurosport.ru
عمر بيكضاض