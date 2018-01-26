ستراسبورغ يلحق بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس فرنسا

حجز نادي ستراسبورغ آخر البطاقات المؤهلة إلى ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، بفوزه أمس على ضيفه ليل بهدفين لواحد.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة (32)، عن طريق نونو دا كوستا، ثم عزز زميله الجزائري إدريس سعدي النتيجة بتسجليه الهدف الثاني بحلول الدقيقة (48)، قبل أن يقلص ليل الفارق في الدقيقة (45)، بهدف حمل توقيع المالي يفيس بيسوما.

والتحق ستراسبورغ بهذا الفوز بركب الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس فرنسا، وهي باريس سان جيرمان (حامل اللقب)، وأولمبيك ليون، وأولمبيك مارسيليا، ومونبلييه، وتروا، وميتز، ولي هيربيير فوتبول، وجرونوبل، وشامبلي، وبورج بيروناس، وسوشو، وأوكسير، وكان، ولانس، وجرانفي.

90'+4 Ça passe pour le Racing qui valide son ticket pour le tour suivant ! Prestation maîtrisée des Bleu et Blanc 👏 Les Strasbourgeois retrouveront le @GF38_Officiel le 6 ou 7 février prochain en 8e de finale de la @coupedefrance. #RCSALOSC (2-1) pic.twitter.com/BucOabZisK — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) January 25, 2018

المصدر:eurosport.fr

عمر بيكضاض