بطولة إفريقيا لكرة اليد.. مصر تتجاوز المغرب وتضرب موعدا مع تونس في النهائي

تغلب المنتخب المصري لكرة اليد على نظيره المغربي بنتيجة (31-19)، في اللقاء الذي جمعهما أمس، في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في الغابون.

وفرض المنتخب المصري هيمنته على المباراة منذ البداية، لينهي الشوط الأول متفوقا بفارق 10 أهداف (14-4).

وفي الشوط الثاني واصل منتخب الفراعنة سيطرته على المباراة، ليحسمها بـ31 هدفا مقابل 19.

وضرب منتخب مصر موعدا في النهائي مع نظيره التونسي، الذي تأهل على حساب منتخب أنغولا، بفوزه عليه بنتيجة (34-14).

وضمنت مصر وتونس المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد المزمع إقامتها في ألمانيا والدنمارك مطلع 2019، فيما يحتاج المغرب للفوز على أنغولا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لخطف بطاقة التأهل الثالثة إلى المونديال.

المصدر: RT

عمر بيكضاض