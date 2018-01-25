شاهد.. لحظة دخول كوتينيو إلى ملعب "كامب نو" في أول مباراة له بقميص برشلونة

بدأ النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو مشواره الكروي مع فريقه الجديد برشلونة، اليوم الخميس، ضد جاره إسبانيول في "الديربي" الكتالوني، ضمن إياب الدور ربع النهائي لكأس إسبانيا.

ودخل فيليبي كوتينيو، القادم من ليفربول، إلى أرض ملعب "كامب نو" بقميص برشلونة رقم (14)، في الدقيقة 68 من زمن اللقاء، بدلا من النجم الفنان أندريا إنييستا، وسط ترحيب من قبل الجماهير.

المصدر: RT

نايف الكوردي