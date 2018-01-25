الهولندي فان مارفيك مدربا جديدا لمنتخب أستراليا

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم تعاقده اليوم، مع المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك لتولي مهمة الإشراف على منتخب "الكنغر" في نهائيات مونديال روسيا 2018.

وقال ستيفن لوي رئيس الاتحاد الأسترالي في بيان: "هذا أمر رائع لكرة القدم الأسترالية. بيرت فان مارفيك مدرب كبير".

BREAKING | The Caltex @Socceroos are delighted to announce the appointment of Bert Van Marwijk as our new Head Coach. #GoSocceroos. https://t.co/o4ufIs40WM pic.twitter.com/h7byLo2WGR — Caltex Socceroos (@Socceroos) January 25, 2018

وأضاف: "قاد هولندا إلى نهائي كأس العالم 2010، والسعودية للتأهل على حسابنا مباشرة إلى نهائيات مونديال 2018، والأهم من ذلك أنه يعرف الكثير عن فريقنا، وكيف يلعب".

وتابع: "هذه الخبرات هي ما تجعله الاختيار المناسب".

ورحل فان مارفيك عن تدريب السعودية بعد نهاية تصفيات مونديال 2018، وسيخلف أنجي بوستيكوغلو الذي قاد أستراليا للتتويج بلقب كأس آسيا عام 2015، ورحل لأسباب شخصية بعد تأهل منتخب "الكنغر" إلى كأس العام 2018 عبر الملحق العالمي.

وبات مارفيك ثالث مدرب هولندي يتولى تدريب منتخب أستراليا في نهائيات كأس العالم، بعد جوس هيدينك (في مونديال 2006)، وبيم فيربيك (في مونديال 2010).

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض