قاهر الماتادور نادال يبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة (فيديو)

واصل الكرواتي مارين تشيليتش تألقه ووصل إلى المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، على حساب منافسه البريطاني كايل إدموند.

وتغلب مارين تشيليتش، المصنف سادسا، بسهولة على كايل إدموند، بثلاث مجموعات متتالية، تفاصيلها: (6-2) و(7-6) و(6-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، واستغرق ساعتين و18 دقيقة.

وسيكون مارين تشيليتش (29 عاما)، في المباراة النهائية بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع السويسري المخضرم روجير فيدرر (36 عاما)، المصنف ثانيا، مع الكوري الجنوبي الشاب هيون تشونغ (21 عاما)، صاحب المفاجأة الكبرى في البطولة، بإطاحته بالعملاق نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الـ 14، من الدور ربع النهائي.

المصدر: "twitter/Eurosport_IT"

نايف الكوردي