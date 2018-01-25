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هاليب تضرب موعدا مع فوزنياكي في نهائي أستراليا المفتوحة

الرياضة

هاليب تضرب موعدا مع فوزنياكي في نهائي أستراليا المفتوحة
Reuters Issei Kato
هاليب تضرب موعدا مع فوزنياكي في نهائي أستراليا المفتوحة
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تأهلت النجمة الرومانية سيمونا هاليب إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزها اليوم على الألمانية أنجيليك كيربر بمجموعتين لواحدة.

وجاءت المباراة مثيرة وتغير اتجاهها أكثر من مرة قبل أن يتفوق إصرار هاليب على مقاومة كيربر، وتحسم المواجهة بواقع (6-3، 4-6 و9-7).

وهذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها النجمة الرومانية المصنفة أولى عالميا، نهائي فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة.

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وتقابل هاليب (26 عاما) في المباراة النهائية، الدنماركية كارولين فوزنياكي، التي تأهلت على حساب البلجيكية أليسه ميرتنز، بفوزها عليها بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (6-3 و7-6).

المصدر:  WTA + وكالات

عمر بيكضاض

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